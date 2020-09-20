الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تناقش اسباب تلكؤ المشاريع

2020/09/20 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلاله مناقشة واقعها الخدمي والأمني.





وأكد الكاظمي خلال الاجتماع وبحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقته {الفرات نيوز} على "أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني، والابتعاد عن الدوافع السياسية، من أجل تلبية الاحتياجات بشكل أسرع وأكثر مهنية".

وبيّن الكاظمي أن "البلد يعيش وضعا حساسا، اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية، مؤكدا سعي الحكومة لبذل أقصى الجهود، بهدف تذليل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي".

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى "العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود، لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا".

وجرى خلال الاجتماع "بحث أوضاع المحافظات، والتحديات التي تواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين".

كما تمت مناقشة "الواقع الصحي والأمني والزراعي، وخدمات الماء والكهرباء، وأيضا المشاريع المتلكئة وتشخيص أسباب تلكؤها ودعم القطاع الخاص".

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