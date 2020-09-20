في بيان رسمي.. برشلونة يعلن إصابة لاعبه وغيابه عن مواجهة فياريال

2020/09/20 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن نادي برشلونة إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مارتن برايثوايت، قبل أيام من بداية مشواره ببطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وذكر النادي في بيان أن “برايثوايت خضع إلى فحوصات طبية شاملة صباح اليوم، الأحد، وأظهرت إصابة الدنماركي الدولي في العضلة الأمامية من الفخذ الأيسر”.

وأضاف ان “اللاعب تعرض للإصابة في تدريبات ما بعد المباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو” أمام إلتشي في كأس خوان جامبر يوم أمس، السبت، والتي فاز فيها برشلونة بهدف نظيف”.

الجدير بالذكر أن برايثوايت لم يشارك في مباراة الأمس أمام إلتشي ولكنه شارك في مباراتي خيمناستيك وجيرونا الوديتين في بداية فترة الإعداد.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني يوم، الأحد، المقبل أمام فياريال بالجولة الثالثة بعدما تم تأجيل أول مباراتين له في البطولة بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.



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