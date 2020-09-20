الرصافة تتجه لــ 34 الف حالة شفاء من بكورونا… “انتصار جديد” بشق الانفس على الاصابات خلال 24 ساعة

قطاع 47 , قطاع 10,
333 327 , الشعب 20 حالة محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, •,744 .
734 , البلديات 6 حالات محلة 738, 727, 738, •
, 813 حي العامل 2 حالتين محلة 877•
, 307, 311 حي القاهرة 4 حالات محلة , •
, 508 , 506 , 504 , 502 شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503, •
الامين 9 حالات محلة 783, 747, 773, 735 , 767 , 739 , 725 , 741•
, سبع ابكار حالتين محلة 338•
سجن الراشدية حالة واحدة•
, 955, 962 , 950 الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 954•
بسماية حالة واحدة •
905 , 919 , الكرادة 4 حالات محلة 903, 925, •
حي الشهداء حالتين, •
سبع ابكار حالة واحدة محلة , 338 •
,312 , 310 , حي الربيع الاعظمية 8 حالات محلة, 310•
محافظة اليصرة حالة واحدة , حي الحسين •
الحارثية حالة واحدة •
بغداد الجديدة حالتين محلة 709, 921, •
• زيونة حالة واحدة محلة 718
الصليخ حالتين محلة , 324 , •
حي المعامل حالة واحدة •
/ شارع 60 الدورة حالة واحدة •
الحسينية 4 حالات محلة , 220 , 219.
223
البنوك 4 حالات محلة , 319 , 315,
المعامل حالة واحدة .
حي البتول حالة واحدة .
799 .
حي الخليج حالة واحدة محلة 715 .
السيدية حالتين محلة 825
حي الجهاد حالة واحدة محلة 639 .
وحي جابر الانصاري حالة واحدة .
العبيدي حالة واحدة الزراعي .
الراشدية حالتين محلة 109
المدائن حالتين.
و جسر ديالى حالتين محلة 728
ام الكبر حالة واحدة .
والكفاح حالة واحدة 127
الشعلة حالة واحدة محلة 406 و الجادرية 932
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