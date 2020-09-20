2020/09/20 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة الصدر 89 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .قطاع 47 , قطاع 10,

333 327 , الشعب 20 حالة محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, •,744 .



734 , البلديات 6 حالات محلة 738, 727, 738, •

, 813 حي العامل 2 حالتين محلة 877•

, 307, 311 حي القاهرة 4 حالات محلة , •

, 508 , 506 , 504 , 502 شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503, •

الامين 9 حالات محلة 783, 747, 773, 735 , 767 , 739 , 725 , 741•

, سبع ابكار حالتين محلة 338•

سجن الراشدية حالة واحدة•

, 955, 962 , 950 الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 954•

بسماية حالة واحدة •

905 , 919 , الكرادة 4 حالات محلة 903, 925, •

حي الشهداء حالتين, •

سبع ابكار حالة واحدة محلة , 338 •

,312 , 310 , حي الربيع الاعظمية 8 حالات محلة, 310•

محافظة اليصرة حالة واحدة , حي الحسين •

الحارثية حالة واحدة •

بغداد الجديدة حالتين محلة 709, 921, •

• زيونة حالة واحدة محلة 718

الصليخ حالتين محلة , 324 , •

حي المعامل حالة واحدة •

/ شارع 60 الدورة حالة واحدة •

الحسينية 4 حالات محلة , 220 , 219.



223

البنوك 4 حالات محلة , 319 , 315,

المعامل حالة واحدة .

حي البتول حالة واحدة .



799 .

حي الخليج حالة واحدة محلة 715 .

السيدية حالتين محلة 825

حي الجهاد حالة واحدة محلة 639 .



وحي جابر الانصاري حالة واحدة .

العبيدي حالة واحدة الزراعي .



الراشدية حالتين محلة 109

المدائن حالتين.



و جسر ديالى حالتين محلة 728

ام الكبر حالة واحدة .



والكفاح حالة واحدة 127

الشعلة حالة واحدة محلة 406 و الجادرية 932

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرصافة تتجه لــ 34 الف حالة شفاء من بكورونا… “انتصار جديد” بشق الانفس على الاصابات خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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