2020/09/20 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكدت وزارة الداخلية ،الاحد، صرف مستحقات ذوي الشهداء والجرحى المتقاعدين في الوزارة.واوضح المكتب الاعلامي لمديرية شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،”اهتماماً وبمتابعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي المحترم ..واستجابة لمناشدات عدد من ذوي الشهداء والجرحى المتقاعدين بشأن مطالبهم إلى هيأة التقاعد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تؤكد صرف مستحقات ذوي الشهداء والجرحى المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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