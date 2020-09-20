2020/09/20 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح سرعة استجابة القوى الأمنية والتنسيق مع إقليم كوردستان، الذي اثمر في سرعة اعتقال الجاني المسؤول عن قتل الصيدلانية شيلان دارا رؤوف، واسرتها في العاصمة بغداد.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن ” صالح استقبل اليوم، في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يثمن دور القوى الامنية بسرعة اعتقال مرتكب جريمة بغداد المروعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يثمن دور القوى الامنية بسرعة اعتقال مرتكب جريمة بغداد المروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).