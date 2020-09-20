برشلونة يعلن إصابة جديدة داخل صفوفه

2020/09/20 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، تعرض أحد لاعبي الفريق لإصابة في الفخذ الأيسر، خلال استعدادات البارسا للموسم الجديد.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: “يعاني مارتن برايثويت من إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية بالفخذ اليسرى”.

وأضاف: “اللاعب سيغيب عن التدريبات الجماعية ويتحدد موعد عودته وفقًا لسرعة تعافيه”.

وأتم: “برايثوايت خضع لاختبارات طبية، يوم الأحد، إثر تعرضه للإصابة أثناء المشاركة في تدريبات الفريق عقب كأس خوان جامبر”.

يذكر أن برشلونة سيخوض مباراته الأولى بالموسم الجديد، الأحد المقبل، أمام فياريال بالجولة الثالثة من الليجا.

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