تقسيم العمل. تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/09/20 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان تأليف : جورج لابيكا Georges Labica 1930-2009 فيلسوف ماركسي فرنسيترجمة: هادي بلحاجأن الشرط الأول لأي تمايز differentiation اجتماعي وأيديولوجي هو تقسيم العمل...هنري لوفيفر 1934أولاً.



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يعود مفهوم تقسيم العمل إلى الاقتصاد السياسي الكلاسيكي وخاصة إلى آدم سميث في كتابه ثروة الأمم , ثم تناوله ماركس في مخطوطات 1844 , وقد احتل هذا المفهوم في المخطوطات حيزاً كبيراً.



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