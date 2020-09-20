دلالات اختطاف سجاد العراقي - جلال الصباغ

2020/09/20 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ لم يتوقف القتل والخطف منذ تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، انما اصبحت هذه العمليات نوعية اكثر ومخطط لها بشكل اكثر دقة، ومع كل عملية من هذا النوع يخرج لنا رئيس الوزراء متوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها والقصاص منهم، لتنتهي التحقيقات بعد ايام دون التوصل الى اية نتيجة.



رغم ان هذه الجرائم فيها الكثير من الادلة والوقائع والمؤشرات التي تبين بشكل لا لبس فيه تورط جهات مليشياوية في ارتكابها، الا ان كل ادعاء ......





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