الكاظمي يترأس اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات/موسع

2020/09/20 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم الأحد، في اجتماع عقدته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واقعها الخدمي والأمني.وأكد الكاظمي خلال الاجتماع أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني، والابتعاد عن الدوافع السياسية، من أجل تلبية الاحتياجات بشكل أسرع وأكثر مهنية.وبيّن الكاظمي أن البلد يعيش وضعا حساسا، اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية، مؤكدا سعي الحكومة لبذل أقصى الجهود، بهدف تذليل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي.ودعا رئيس مجلس الوزراء الى العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود، لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا.وجرى خلال الاجتماع بحث أوضاع المحافظات، والتحديات التي تواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.كما تمت مناقشة الواقع الصحي والأمني والزراعي، وخدمات الماء والكهرباء، وأيضا المشاريع المتلكئة وتشخيص أسباب تلكوئها ودعم القطاع الخاص./انتهى7

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