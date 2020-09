الذوادي يستعرض خطوات قطر لإطلاق برنامج الأمم المتحدة العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى استعداداً لمونديال 2022

2020/09/20 | 18:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، في الاجتماع رفيع المستوى لإطلاق مبادرة برنامج الأممالمتحدة العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى.واستعرض سعادته في الكلمة الافتتاحية المسجّلة للمشاركين في الاجتماع جهود اللجنة العليا في الاستفادة من الرياضة كأداة للتغيير منخلال برنامجها الجيل المبهر الذي يعتمد على أنشطة كرة القدم من أجل

