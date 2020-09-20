رجل يمزق معدة زوجته الحامل لمعرفة جنس الجنين في الهند!

2020/09/20 | 18:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قام رجل هندي،بتمزيق معدة زوجته الحامل لمعرفة جنس الجنين في حادثة ضجت بها وسائل الاعلام الهندية لبشاعتها.

ووقعت الحادثة في ولاية أوتار براديش، حيث تداول الإعلام المحلي في الهند جريمة لرجل هندي مزق بطن زوجته الحامل بأداة حادة ليتأكد من جنس الجنين، لرغبته الشديدة في إنجاب ولد بعد أن رُزق بـ5 فتيات.

وتم القبض على مرتكب الجريمة للتحقيق معه، وتسببت فعلته بإصابة زوجته (35 عاماً) بجروح خطيرة وما تزال في المستشفى في حالة حرجة.

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