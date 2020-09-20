4 عوالم قد تصلح للحياة البشرية بالفضاء.. تعرف عليها

2020/09/20 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مؤخرا في السحب المحيطة بكوكب الزهرة غاز الفوسفين، والذي يعتقد بعض العلماء أنه ربما هو مؤشر على وجود حياة غير الموجودة على كوكب الأرض، لكنها لديها بعضا من الخصائص المتشابهة.

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