231 اصابة بفايروس كورونا محلية جديدة في الأردن و8 من الخارج

2020/09/20 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن وزير الصحة الأردنية سعد جابر الأحد، تسجيل 239 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد التراكمي للحالات التي اُدخلت المستشفيات المعتمدة 4779 حالة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف الوزير خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء : “من بين الحالات المسجلة 231 حالة محلية توزّعت ما بين ١٤٩ حالة […]

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