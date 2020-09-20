نائب: تعيينات الكاظمي تنقسم بين الخضوع للمحاصصة و الجهل السياسي 

2020/09/20 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر النائب المستقل باسم الخشان، الاحد، التعيينات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بانها تنقسم بين المحاصصة السياسية والجهل السياسي.

وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تعيينات الكاظمي الاخيرة تنقسم الى شقين الاول هو خضوعه للمحاصصة السياسية والحزبية بتقسيم المناصب والاخر هو الجهل السياسي وكلا الشقين يمثلان المحاصصة السياسية”، لافتا الى ان “الكاظمي يبدو انه يجهل قانون 44 لسنة 2008 الذي وزع المناصب السياسية بين الكتل وفق منظور المحاصصة”.

واضاف ان “جلب شخصيات من رحم المؤسسة او الوزارة هو ليس الحل للقضاء على المحاصصة كون اغلب الوزارات قسمت وفق منظور المحاصصة في عام 2008″، مبينا ان “الكاظمي اذ يعلن ان التعيينات الاخيرة جاءات وفق المحاصصة افضل من ان يطلق عليه الجهل السياسي”.

وتابع ان “تلك التعيينات المراد منها هو استحصال دعم الكتل السياسية للكاظمي خلال المرحلة المقبلة”.

واتهم النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجاهل مجلس النواب من خلال تعين شخصيات غير نزيهة دون التصويت عليها.



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