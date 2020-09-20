2020/09/20 | 18:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت البلاد انخفاضًا في معدل الإصابات اليومية (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 319 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 20 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​3438 إصابة جديدة و64 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 4052 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 79%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 56 ألفًا شخصًا، 537 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطورات أزمة الجائحة في العراق: انخفاض لمعدل الإصابات ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطورات أزمة الجائحة في العراق: انخفاض لمعدل الإصابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).