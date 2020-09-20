2020/09/20 | 18:33 - المصدر: عين العراق

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الأحد 20 سبتمبر 2020 | 06:31 مساءً | عدد القراءات : 3

قاضية أمريكية تمنع أمرا من وزارة التجارة بحذف "وي تشات" من متاجر التطبيقات

منعت قاضية أمريكية، في وقت مبكر من صباح الأحد، وزارة التجارة الأمريكية من مطالبة شركة ”أبل“ وشركة ”غوغل“ المملوكة لشركة ”ألفابيت“ باستبعاد تطبيق ”وي تشات“، في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وقالت قاضية الصلح الأمريكية بولاية كاليفورنيا لوريل بيلر في حكمها، إن مستخدمي التطبيق، الذي تملكه شركة ”تينسنت هولدينج“، الذين رفعوا دعوى قضائية ”أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول“.

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضا، تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع ”وي تشات“ في الولايات المتحدة، وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة التجارة الأمريكية على الأمر.

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