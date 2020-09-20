صور .. هيئة الإعلام تضبط عمليات غش الكتروني أمام جامعتين

2020/09/20 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، الاحد، ضبط حالات غش إلكتروني خلال امتحانات السادس الاعدادي.



وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس"، (20 ايلول 2020)، أنه "تستمر الفرق الفنية والهندسية التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات بجولاتها المشتركة مع الاجهزة الامنية لتقويض حالات الغش الالكتروني التي تنتشر مع امتحانات المرحلة الاعدادية، حيث رصدت الفرق المذكورة الطيف الترددي خلال جولات ميدانية قرب المراكز الامتحانية في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف أنه "بعد رصد بالاجهزة المتطورة وتتبع مستمر للترددات ضُبطت حالة غش الكتروني من احدى العجلات القريبة من الجامعة التكنولوجية ليتبين أن بداخلها شخصا يقوم بالغش الالكتروني لأحد الطلبة الذين يؤدون الامتحان داخل الجامعة ومن خلال جهاز إرسال صوتي لاسلكي".

وتابع، أنه "في مكان آخر جرى تتبع إشارات ترددية تبين من خلالها وجود حالة غش إلكتروني قرب كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية في جانب الرصافة، وجرى ضبط عجلة يستقلها شخص يقوم بالغش الإلكتروني عبر رد الاجوبة لاحد الطلبة داخل المركز الامتحاني".

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