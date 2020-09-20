2020/09/20 | 18:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبو غاز الجنوب للكرة الطائرة يتقدمون بشكوى لدى اتحاد اللعبة و القضاء على ادارة ناديهم بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/20 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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