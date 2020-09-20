وزير عراقي يفند أمر خطير عن ميناء الفاو ويعلن شي اخر عنه

2020/09/20 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- فندت السلطات الحكومية العراقية أنباء افادت بإنشاء ميناء الفاو وفق مواصفات ضعيفة ومساحات قليلة بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى الكويت، مؤكدة أن انشاء الميناء “الكبير” سيكون وفق “مواصفات عالمية” وسيغير خارطة النقل البحري الدولي”.ووصف وزير النقل ناصر الشلبي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد اثناء زيارته للميناء مدينة البصرة، بأنها “درة […]

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