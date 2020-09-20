الكويت : تصريحات ترامب بشأن التطبيع مع إسرائيل تثير جدلا برلمانيا

2020/09/20 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم النائب الكويتي محمد الدلال، بسؤال إلى وزير الخارجية حول حقيقة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً بشأن وجود أي نوع من التفاهمات أو الرغبة لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع إسرائيل.وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، قال النائب محمد الدلال في سؤاله: “خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات في الأيام الماضية أشار […]

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