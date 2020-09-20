السويد تثير حيرة أوروبا.. إصابات أقل بكورونا بلا قيود صارمة

2020/09/20 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في الوقت الذي أقبلت فيه الكثير من دول العالم على تطبيق أوامر إغلاق مشددة مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، أثارت السويد حفيظة الكثير من الحكومات ومسؤولي الصحة بسبب قرارها إبقاء الأمور على حالها وكأن الفيروس لم يكن، إلا أن انخفاض عدد حالات الإصابة في السويد الآن مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية، أثار حيرة […]

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