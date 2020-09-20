6 نصائح لمساعدة كبار السن على تجنب الوزن الزائد

2020/09/20 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} يعاني الأشخاص في جميع الفئات العمرية من السمنة، لكنها تصبح معقدة بشكل خاص في حالة كبار السن، حيث يصاحبها العديد من الأمراض الأخرى، ويمكن أيضا أن تقصر من عمرهم.





إذا كان لديك آباء مسنون، فأنت تعلم جيدا كيف أن معظمهم لا يملك أي نشاط بدني، هذه ليست علامة جيدة، لأنها يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم، لذلك حان الوقت لتحفيزهم على التخلص من الوزن الزائد، وفيما يلي 6 طرق يمكنك من خلالها مساعدتهم:

ممارسة الرياضة كمتعة

إذا كان والداك يخافان من فكرة ممارسة الرياضة، فقد حان الوقت لتنشيط روتينهم اليومي، فإذا كانوا يحبون التواجد في الهواء الطلق، فيمكنك اصطحابهم في نزهات قصيرة إلى حديقة الحي الخاص بك، سيؤدي هذا أيضا إلى جعلهم يتحركون أكثر قليلا.

وإذا لم يكونوا من محبي المشي، فيمكنك دائما تضمين بعض تمارين الرقص أو بعض الرياضات الممتعة مثل الفريسبي أو الهولا هوب أو كرة الريشة في خطة التمارين الخاصة بهم.

اليوغا

كما نعلم جميعا، تعتبر اليوغا تمرينا رائعا وليست شديدة الصرامة بالنسبة لكبار السن.



يمكنك محاولة إقناعهم بالبدء في ممارسة اليوغا عدة مرات في الأسبوع، ويمكنك أيضًا تسجيلهم في فصل يوغا في المنطقة المجاورة لك، لن يساعدهم ذلك في التغلب على نمط حياتهم المستقر فحسب، بل يمنحهم أيضا فرصة للتواصل الاجتماعي وتكوين صداقات جديدة.

نظام غذائي مريح

نعلم جميعًا كيف يلعب النظام الغذائي دورا مهما عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ابدأ في صنع البيض أو الشوفان على الإفطار بدلا من تناول كمية زائدة من الكربوهيدرات التى تؤدى إلى السمنة، يمكنك بعد ذلك إجراء مثل هذه التغييرات الصغيرة على كل وجبة.

طهي الوصفات الصحية معا

يمكنك أيضا محاولة جعل وجبات الطعام أكثر متعة، إذ يمكن تحضير بعض الوصفات الصحية معا في المطبخ، ويمكنك استبدال المكونات غير الصحية ببدائل صحية، قد يجعلهم ذلك أكثر وعيا، ويساعدهم على خسارة الوزن الزائد.

الدعم العاطفي

الآباء في مثل هذا السن يحتاجون إلى الدعم العاطفي، لذلك يمكن تشجيعهم علي جهودهم الصغيرة التي يبذلونها كل يوم، لأن ذلك سيحفزهم على الوصول إلى مستوى جديد تماما، ستبدأ في رؤية النتائج في لمح البصر.

المكافأة

لتحفيزهم أيضا، يمكن مكافأتهم عندما يكملون أهدافهم، بطرق بسيطة مثل إخراجهم لمشاهدة فيلم أو إهداءهم زوجًا جديدًا من الأحذية، إذ يساعد نظام المكافأة والديك على البقاء على المسار الصحيح.

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