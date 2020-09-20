الاحوال العامة تطلق خدمة (sms) للمواطنين المنجزة جوازاتهم

2020/09/20 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغرض تسهيل الإجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وحسب توجيهات معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي المحترم وبمتابعة مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي ..تم وعلى بركة الله تنفيذ مشروع ارسال الرسائل النصية (sms) للمواطنين الذين تم طباعة جوازاتهم وبعنوان "تم طباعة الجواز يرجى مراجعة الدائرة لغرض الاستلام" ولاقت هذه الخدمة استحسان مواطنينا الكرام وهي تعتبر اضافة نوعية للخدمات الالكترونية التي تقدمها مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اليهم.

مع تحيات / قسم العلاقات والاعلام في المقر العام

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