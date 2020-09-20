الوفاق الوطني يدعو لشمول حملة ملاحقة الفاسدين الجميع دون محاباة او استثناءات

2020/09/20 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاحد، الى ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات .

وقال الحزب في بيان صحفي، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ايجاد مخرج للازمة الحالية ينبغي ان يكون وفق خطط وحزم اصلاحية مدروسة، وليس وفق اجتهادات فردية”، متسائلاً ” كيف يمكن القضاء على الفساد وظاهرة المحاصصة ما تزال تسيطر على تعيينات المفاصل العليا في الدولة العراقية وهو ما تجسد بالامس القريب”.

ودعا الحزب، الى “معالجة جذرية واقعية وحقيقة للازمة الحالية”، مشيرا الى ان “العراق يعيش اليوم حالةً من الفوضى والتصعيد، بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده المنطقة والذي ينبئ بمخاطر جسيمة”.

واكد، على “ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد”، مشددا على “ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات”.

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