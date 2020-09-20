2020/09/20 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم الأحد، في اجتماع عقدته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واقعها الخدمي والأمني.وأكد الكاظمي خلال الاجتماع أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني، والابتعاد عن الدوافع السياسية، من أجل تلبية الاحتياجات بشكل أسرع وأكثر مهنية.وبيّن الكاظمي أن البلد يعيش وضعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).