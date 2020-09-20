2020/09/20 | 18:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية شهاب جاهد : الاولوية هو التخلص من ديون نادي القوة الجوية وميزانية النادي تحت الصفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/20 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية شهاب جاهد : الاولوية هو التخلص من ديون نادي القوة الجوية وميزانية النادي تحت الصفر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية شهاب جاهد : الاولوية هو التخلص من ديون نادي القوة الجوية وميزانية النادي تحت الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).