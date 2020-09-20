“اعتداء وحشي” على شقيقتي رياض محرز في باريس

2020/09/20 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ذكرت صحيفة بريطانية، أن شقيقتي نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، تعرضتا لضرب مبرح واعتداء وصفته الصحيفة بـ”الوحشي” من قبل مجموعة مؤلفة من 12 شخصا.وأشارت صحيفة “الصن” البريطانية إلى أن الشقيقتين دنيا وإيناس تفاجأتا بالمهاجمين وهم يقتحمون صالون التجميل الخاص بهما في العاصمة الفرنسية باريس، فقاموا بتحطيم كل شيء في المحل، بعد رفض […]

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