“مثل بيل غيتس الأعلى” يتخلى عن 8 مليارات دولار … لعمل الخير

2020/09/20 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- يعتبر الكثيرون الملياردير الأميركي تشاك فيني الرجل “الأكثر سخاء” في العالم، وذلك بعد قراره الغريب بمنح ثروته الطائلة بالكامل لمنظمات خيرية حول العالم.وحصد فيني كل ثروته من سلسلة محلات السوق الحرة الشهيرة، التي أنشأها في مطارات العالم، واشتهر في الأعوام الأخيرة بوعده القديم بأن يمنح ثروته البالغة 8 مليار دولار، بالكامل، لأهداف خيرية.[…]

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