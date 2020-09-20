في بيان رسمي.. برشلونة يعلن إصابة لاعبه وغيابه عن مواجهة فياريال

2020/09/20 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نادي برشلونة إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مارتن برايثوايت، قبل أيام من بداية مشواره ببطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

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