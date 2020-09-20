صحيفة تؤكد : مكانة أمريكا العالمية انهارت بسبب ترامب

2020/09/20 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية افتتاحية اعتبرت فيها أن الرئيس دونالد ترامب “ضرب سمعة الولايات المتحدة في العالم”.وخلافا لما يقوله ترامب في تجمعاته الانتخابية، وفق الصحيفة، بأن “أمريكا كسبت الاحترام من جديد”، فإ سمعة البلاد ورئيسها ومكانته في العالم انهارت في أعين أهم الحلفاء منذ عام 2017.واعتبر تقرير “واشنطن بوست”، الذي ترجمته “عربي21″، […]

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