فيديو تشويقي لهاتف ون بلس 8 تي OnePlus 8T يؤكد اقتراب إطلاقه

2020/09/20 | 18:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus 8T الذي أعلنت عنه في أكتوبر الماضي بعد هاتف OnePlus 7T.



ومع اقتراب موعد ظهوره، بدأت الشركة بالتشويق للهاتف المنتظر من خلال فيديو تشويقي بعنوان “استعد وانطلق مع OnePlus 8T” ظهر فيه الممثل الشهير روبرت داوني جونيور.

ووفقا للتقارير السابقة، ظهر الهاتف في عدد من الصور المسربة التي كشفت عن شاشته المسطحة بثقب للكاميرا الأمامية، كما ذكرت التسريبات أنه قد يتم إطلاق الهاتف في أوائل أكتوبر القادم.

مواصفات OnePlus 8Tبحسب التسريبات، الهاتف ون بلس 8 تي الذي يحمل الاسم الرمزي Kebab، قد يأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.55 إنش.



وعلى عكس OnePlus 7T و OnePlus 8 اللذان يدعمان معدل التحديث البالغ 90 هرتز، فمن المرجح أن يأتي OnePlus 8T بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

قد يشمل الجانب الخلفي من ون بلس 8 تي كاميرا خلفية رباعية العدسة، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة 16 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل.



ورغم أن الهاتف OnePlus 8 يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل إلا أنه من المتوقع أن يحتوي OnePlus 8T على مستشعر تصوير جديد لالتقاط أفضل الصور.

ظهر أيضا في صورة تشويقية جديدة للهاتف OnePlus 8T حيث ذكر التسريب أنه لن يكون هناك تغيير كبير في تصميم ون بلس 8 تي مقارنةً بالهاتف OnePlus 8.

قد يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 865 Plus و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الأصلي.

الهاتف OnePlus 8T القادم قد يأتي مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وسيتم تزويده بأحدث نظام تشغيل Android 11 إلى جانب OxygenOS 11 UI، ولم يتم ذكر أي معلومات حول أسعاره.

أما بالنسبة لهاتف OnePlus 8T Pro سيأتي بشاشة مقاس 6.78 إنش وتردد 120 هيرتز، وهي منحنية بشكل ملحوظ.



وسيعمل بمعالج Snapdragon 865+ ، والذي يتم اقترانه بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة قراءة (ROM) بسعة 256 جيجابايت.

قد يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة تتألف من مجموعة مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل + 48 ميجابكسل + 16 ميجابكسل + 5 ميجابكسل.



وبالمقارنة مع OnePlus 8 Pro الحاليـ فقد تم ترقية العدسة المقربة (تيليفوتو) من 8 ميجابكسل إلى 16 ميجابكسل، وقد يتم أيضًا تحديث الكاميرا الرئيسية CMOS بدقة 48 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تثبيت الجهاز مسبقًا بنظام Android 11.



اعتادت الشركة أن تطلق دائمًا طرازات T في النصف الثاني من العام، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت ستطلق الهاتف في عام 2020 أم لا.

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