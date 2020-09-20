برشلونة ..طائر آخر يتوارى

2020/09/20 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

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بعدما رحل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، وبات التشيلي أرتورو فيدال على وشك الرحيل، إلى إنتر ميلان، يقترب لاعب جديد من مغادرة الكامب نو هذا الصيف.

وقال تقرير صحفي، الأحد، إن البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لبرشلونة، حسم موقفه بشأن الانتقال لصفوف وولفرهامبتون.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن الاتفاق تم، وسيوقع سيميدو على عقود انتقاله لوولفرهامبتون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف: "تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع وكيله مينديز؛ حيث سيمتد العقد حتى صيف 2025، وسيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن برشلونة، سيوجه أنظاره نحو ديست لاعب أياكس أمستردام، والذي يفاوضه بايرن ميونخ، حيث سيشتعل الصراع خلال الفترة المقبلة.

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