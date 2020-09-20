اعتقال احد ابرز تجار المخدرات بعملية امنية شمال الرمادي

2020/09/20 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

افاد مصدر أمني، الاحد، باعتقال احد ابرز تجار المخدرات بعملية امنية شمال مدينة الرمادي .

وقال المصدر لـ /المعلومة / إن “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود احد ابرز تجار المخدرات في منطقة زنكورة شمالي مدينة الرمادي”.

وأضاف، أن “كمينا نصب للمستهدف وتمكنت من اعتقاله وبحوزته كميات كبيرة من مادتي الحشيشة والحبوب المخدرة”، مبينا ان “المعتقل تم نقله وسط اجراءات امنية مشددة الى احد المراكز الامنية للتحقيق معه”.

يذكر ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من مدن الانبار وصولا الى المنافذ الحدودية للدول الثلاث الاردن والسعودية وسوريا بحثا عن مروجي الحبوب المخدرة والحشيشة “.



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