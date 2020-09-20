بالوثائق .. (واخ) تنشر اسماء طلاب الدورة (٨٣ أ ) بعد موافقة وزير الدفاع

2020/09/20 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وافق وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، على ما جاء بقرار اللجنة الخاصة بقبول العسكريين والموظفين والمدنيين والحراس الشخصيين بالدورة التأهيلية الرقم (٨٣ أ ) وحسب قائمة الاسماء المرفقة ادناه، وسيكون موعد فتح الدورة يوم ١٥ ت١ ٢٠٢٠ .

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