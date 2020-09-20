فاوتشي يكشف عن 3 ممارسات يومية لتقوية جهازك المناعي

2020/09/20 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، عن 3 طرق يومية لتقوية الجهاز المناعي، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وقال فاوتشي إنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د، فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من التعرض للعدوى، لكنه شدد على أن المكملات ليست وصفة سحرية لمحاربة […]

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