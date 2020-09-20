ساهم في إيجاد نوفيتشوك.. عالم روسي يعتذر لنافالني عن

2020/09/20 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عالم كيمياء، كان ضالعا في البرنامج السري السوفياتي لصنع غاز الأعصاب نوفيتشوك، اعتذاراته للمعارض الروسيـ اليكسي نافالني الذي وقع، بحسب السلطات الألمانية، ضحية هذه المادة السامة.

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