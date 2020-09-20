مباحثات عراقية - أمريكية في قصر بغداد:

2020/09/20 | 19:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، مباحثات مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، 20 أيلول/سبتمبر، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ووفق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة".

وأوضح البيان، أن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، و"تم التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة وصولاً الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات".

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