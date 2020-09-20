الاستخبارات العسكرية تقبض على ’ممول’ لتنظيم داعش في الأنبار

2020/09/20 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، اعتقال أحد الممولين لتنظيم داعش، في محافظة الأنبار. وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيلول 2020) إنه "بعملية نوعية سادتها التميز في المتابعة والتخطيط ودقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة الاولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها ومفرزة للامن الوطني من القاء القبض على احد المتعاونين مع الدواعش وابرز الممولين لهم في الرطبة بالانبار".

وأضافت، أن المتهم "يقوم بابتزاز التجار ورجال الاعمال وتهديدهم لدفع الاموال لتمويل الارهابيين في الداخل والخارج .ولدية اتصالات مع الارهابيين في الخارج وهو ما تم العثور في هاتفة الخاص من محادثات ورسائل مع مسؤول الامنية ومسؤول محكمة داعش سابقا والهاربين حاليا خارج العراق".

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