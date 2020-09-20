المالية النيابية تكشف عن حصة اقليم كردستان بموازنة 2020

2020/09/20 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت لجنة المالية النيابية، الاحد، عن حجم حصة اقليم كردستان ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حصة اقليم كردستان ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي و 606 مليون دينار”، لافتا الى ان “الموازنة ستقرر خلال الايام القريبة القادمة”.

واضاف ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل الى مجلس النواب حتى الان ولم تحدد حصة الاقليم فيها بشكل نهائي”، مبينا ان “موازنة 2021 لا تزال في طور المناقشة والاعداد داخل مجلس الوزراء”.

وبينت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الاحد الماضي، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن ابواب جديدة للتمويل للخلاص من الاعتماد النفطي.



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