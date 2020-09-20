2020/09/20 | 19:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كورونا في العراق...



عدد المتعافين يومياً يفوق الإصابات الجديدة

Skip to main content

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق... عدد المتعافين يومياً يفوق الإصابات الجديدة) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق... عدد المتعافين يومياً يفوق الإصابات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).