القبض على متهمين مطلوبين في محافظة ميسان

2020/09/20 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

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{ بغداد : الفرات نيوز } تمكنت فرقة الرد السريع اليوم الأحد من القاء القبض على 8 متهمين مطلوبين في محافظة ميسان.





وذكرت الفرقة في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه، أنه" تم القبض عليهم وفق مواد قانوينة مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ⁧ ميسان⁩" ، موكدةٌ أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للسياقات."

آية حسين

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