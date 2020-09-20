التشكيلة الأساسية لـ”قمة” تشيلسي ومضيفه ليفربول

2020/09/20 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

يحتضن ملعب “سامفورد بريدج”، اليوم الأحد، الساعة (15:30) بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول ومضيفه تشيلسي، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني “البلوز”، هذه “القمة” المرتقبة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه “الريدز”:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني “للريدز”، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة “البلوز”.



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