أصغر ناجية ايزيدية من تنظيم داعش تروي قصتها المؤلمة

2020/09/20 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- روت آية عباس ذنون أصغر ناجية ايزيدية من تنظيم داعش قصتها المؤلمة إبان سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، في وقت أعلنت فيه وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية تكفلها براتب شهري للطفلة.وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم أن “وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو التقت صباح اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد […]

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