لقاح كورونا… اكثر من 60 الف يتلقون الجرع الاولى من العلاج الروسي

2020/09/20 | 19:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأحد 20 أيلول، 2020، مشاركة أكثر من 60 ألف شخص في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة “روسيا 1″، “أعلن أكثر من 60 ألف شخص أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لاختبارات طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار”.

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