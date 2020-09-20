وزارة النفط تعلن صدور أوامر وزارية تتضمن تغييرات بمناصب رفيعة

2020/09/20 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة النفط العراقية عن صدور أوامر وزارية تتضمن تغييرات بمناصب رفيعة.وبحسب الإعلام الحكومي الرسمي، فأنه “تقرر تكليف معاون مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عباس بمهام تسيير اعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها”.وتضمنت الأوامر أيضا “نقل باسم محمد خضير مدير عام شركة الحفر العراقية الى منصب مدير عام دائرة […]

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