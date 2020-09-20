فرانس برس: طهران تبحث عن طريقة جديدة للهيمنة على مكتب الكاظمي

2020/09/20 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس تقريرا صحفيا سلط الضوء على النهج الذي اتبعته طهران والذي مكنها من الهيمنة على مركز القرار في بغداد، طوال السنوات التي أعقبت عام الفين وثلاثة.

ويرى التقرير ان النفوذ الإيراني السياسي والاقتصادي المتزايد بات يمثل مصدر إزعاج للعراقيين، فيما تبحث طهران عن بوابة جديدة للهيمنة بعد تقلص نفوذها في المكتب الحكومي.

وكشفت مصادر للوكالة ان طهران التفتت الى البرلمان العراقي والوزارات، بعد احاطة الكاظمي نفسه بمستشارين يوصفون بأنهم أقل ولاء لإيران مقارنة بأسلافهم.

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