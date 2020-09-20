مزارعون يثمنون خطوات الكاظمي في محاربة الفساد واعتقال مدير المصرف الزراعي

2020/09/20 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن مزارعون عراقيون خطوات الكاظمي الإصلاحية في محاربة الفساد والتي بدأت باعتقال مدير المصرف الزراعي وعدد من مديري الفروع في المحافظات.

واكد المزارعون ان تردي الواقع الزراعي في العراق، يعود الى عدم منحهم القروض والسلف والمنح التي هي من حقهم، متهمين بعض دول الجوار في السعي الى إبقاء البلاد في حالة عدم الاكتفاء الذاتي لتصريف منتجاتهم اليه.

وشهدت البلاد شبه انهيار للواقع الزراعي بسبب عدم دعم القطاع الزراعي واهمال الحكومة للمزارع، الأمر الذي أدى الى تصحر بعض الحقول الزراعية وتحول البعض الآخر الى مناطق سكنية.

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