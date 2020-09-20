2020/09/20 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

1492 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت وزارة النفط، الاحد، عددا من الاوامر الوزارية، تضمنت تغيير 4 مدراء عامين في شركاتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 أيلول 2020)، انه "استنادا الى الأمر الديواني المرقم (229) والمبلغ إلى وزارة النفط بكتاب مكتب رئيس الوزراء العدد 4827 في 14 /9/ 2020 وبناء على متطلبات العمل اصدرت الوزارة عددا من الاوامر الوزارية ونصت على قيام خالد حمزة عباس معاون مدير عام شركة نفط البصرة بمهام تسيير اعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها".

وأكمل البيان، "وبنقل باسم محمد خضير، مدير عام شركة الحفر العراقية الى منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير في مركز الوزارة، ونقل علي وارد حمود، مدير عام التدريب والتطوير في الوزارة الى منصب مدير عام الدائرة الفنية، وبنقل باسم عبدالكريم ناصر، معاون مدير عام شركة نفط البصرة الى منصب مدير عام شركة الحفر العراقية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تجري تغييرات في مناصب عليا بهذه الوزارة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تجري تغييرات في مناصب عليا بهذه الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).