مقتل وإصابة اثنين من القوات الأمنية بإنفجار عبوة في ديالى

2020/09/20 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الأحد، 20 أيلول، 2020، بمقتل وإصابة اثنين من القوات الأمنية في قرية شيخي قرب ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطيا قتل واصيب اخر ، بانفجار عبوة ناسفة في قرية شيخي قرب ناحية ابي صيدا 25كم شمال شرق بعقوبة، بمحافظة ديالى".

واضاف أن "الاجهزة الامنية بدأت عمليات تمشيط واسعة، على خلفية انفجار العبوة الناسفة".

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