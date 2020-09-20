إعلام أمانة مجلس الوزراء يعلق على فيديو إصلاح طائرة القوة الجوية بمطار الخرطوم

2020/09/20 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، اليوم الاحد، على مقطع فيدوي تداولته بعض وسائل التواصل، بخصوص عطل طائرة القوة الجوية اثناء رحتها بإيصال المساعدات الى الشعب السوداني.

وقال مجيد على صفحته بموقع فيس بوك "كل طائرة قبل وبعد كل رحلة، تدخل مراحل صيانة دورية، وكثير ما سمعنا تعرّض طائرات من طراز حديث إلى أعطال فنيّة أثناء الطيران، وما تعرضت إليه طائرة القوة الجوية العراقية من نوع (c130) في مطار الخرطوم، أمر طبيعي".

وتابع: "الكثير تداول مقطع إصلاح الطائرة بسخرية، متناسين مهمتها الإنسانية المكلفة بها، ودور الطاقم المميز بإصلاحها، وعودتها ومن عليها بسلام، بمهارة طاقمها".

وبين "لمن لا يعلم، سرب الطائرات (c130) هو من ساهم بإسناد القوات الأمنيّة والحشد الشعبي في جميع معاركهم، في نقل الأسلحة والأعتدة والأمتعة والمعدات، نقل الشهداء والجرحى، نقل المساعدات الإنسانيّة إلى العوائل النازحة والمناطق المحاصرة، وقدموا الكثير من الضحايا، هذا السرب، وطواقمه والقائمين عليه، يعملون ليل نهار دون توقف، لإنجاز أية مهمة يكلفون بها، وليس كل ما ينشر ويقال واجب التصديق".

وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، للطائرة العراقية التابعة للقوة الجوية، بعد اجراء صيانة لها بمطار الخرطوم الذي وصلت اليه محملة بشحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية.

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